Çanakkale’de 3.6 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın verilerine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 20.58'de yerin 6.13 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi de depremin 3.5 büyüklüğünde ve yerin 7.6 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.