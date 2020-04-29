Sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçen Malta bayraklı 88 metre uzunluğundaki akaryakıt tankerinde arıza meydana geldi. Ekipler arıza sonrası hemen alarm durumuna geçerken, gemi römorkörler aracılığı ile Karanlık Liman Demir Sahası'na çekilmeye başlandı.
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Malta bayraklı 88 metre boyundaki 'Loutro' isimli tankerin makinesinde arıza meydana geldi.
Yunanistan'dan, Kocaeli'nin Derince Limanı'na giden Malta bayraklı 88 metre boyundaki 'Loutro' isimli tankerin makineleri boğazı geçtiği sırada arızalandı.
'Loutro' isimli tankerin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-6"ve "Türkeli"römorkörleri gönderilirken, boğazdan geçen diğer gemilerin kaptanlarına dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarı anonsu geçildi.
Ege Denizi'ne doğru ilerleyen 'Loutro' isimli tanker, 'Türkeli' römorkörü tarafından halat yardımıyla çekilerek Karanlık Liman'a demirletildi.
Çanakkale Boğazı’ndaki gemi arızası ekipleri alarma geçirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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