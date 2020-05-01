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Haberler Çanakkale Kuveyt'ten getirilen 99 Türk vatandaşı Çanakkale'de karantinaya alındı

'ten getirilen 99 Türk vatandaşı 'de karantinaya alındı

'ten tedbirleri kapsamında getirilen 349 Türk vatandaşının 99'u 'de karantinaya alındı.Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kız yurduna getirilen Türk vatandaşları yurt bahçesine girişte tekrar sağlık kontrolünden geçirildi.

Kuveyt'ten getirilen 99 Türk vatandaşı Çanakkale'de karantinaya alındı

01.05.2020, 09:56 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020,09:59

Kuveyt'ten yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 349 Türk vatandaşından 99'u Çanakkale'de öğrenci yurduna yerleştirildi.

Akşam saatlerinde Tük Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul Havalimanı'na inen 349 kişiden 99'u sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle Çanakkale'ye götürüldü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kız yurduna getirilen Türk vatandaşları yurt bahçesine girişte tekrar sağlık kontrolünden geçirildi.

Valiz ve kişisel eşyaları da dezenfekte edilen vatandaşlar, AFAD ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelince yurda yerleştirildi. AFAD ve polis ekipleri de giriş sırasında güvenlik önlemi aldı.

AA

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