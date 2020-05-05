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Haberler Çanakkale Yağmurlar metruk binayı enkaza çevirdi

Yağmurlar metruk binayı enkaza çevirdi

Yağmurlar metruk binayı enkaza çevirdi
Giriş Tarihi: 5.5.2020

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde aralıksız süren sağanak yağışların etkisiyle çarşı içerisinde yer alan metruk bina yıkıldı. 25 yılı aşkın bir süredir ayakkabı tamir ve imalathanesi olarak kullanılan dükkan, birinci derece SİT alanı olması nedeniyle ilgi görmedi. Hafta sonu etkili olan sağanak yağışlara dayanamayan bina kendiliğinden yıkıldı. Belediye ekipleri yolda temizleme çalışmaları yaparak binayı güvenlik şeridi ile çevirdi.

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