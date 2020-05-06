  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Bayramiç'te örtü altı çilek hasadı başladı

Bayramiç'te örtü altı hasadı başladı

’nin Bayramiç ilçesinde örtü altı hasadı başladı. Toplam 165 dönüm çilek yetiştirilen ilçede, 580 ton çilek hasadı yapılıyor. Çileklerin kilosu 10 liradan satılıyor.

Bayramiç'te örtü altı çilek hasadı başladı

06.05.2020, 15:09

Bayramiç'te örtü altı çilek hasadı başladı. Üreticiler, çileğin kilosunu 10 liradan satıyor. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan ve Yassıbağ Köyü Muhtarı Mustafa Demir, odanın meclis kurulu üyesi ve örtü altı çilek yetiştiricisi Ertuğrul Güngör'ü seralarında ziyaret etti.

Güngör, çileğin kilosunun pazarda 10 liraya satıldığını ve üretimin iyi seviyede olduğunu söyledi. Pehlivan ise çilek üretiminin ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, "İlçemizde; Yassıbağ, Beşik, Daloba köylerinde ağırlıklı olma üzere toplam 165 dönümde çilek yetiştiriliyor. Yıllık 580 ton çilek hasadı yapılıyor. İlçe ekonomisine büyük girdiler sağlanıyor. Çileğin tadı, aroması çok güzel. İlaç ve gübre kullanılmıyor, çileklerimiz organik. Allah kazancımızı bereketlendirsin" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayramiç'te örtü altı çilek hasadı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA