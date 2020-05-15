Gökçeada feribot seferleri haftada 5 güne çıkarıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, daha önce İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar ile Kabatepe-Gökçeada arasında haftanın her günü yapılan feribot seferleri haftada 4 güne düşürüldü. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması tarafından bugün yapılan açıklama ile seferlerin 5 güne çıkarıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerimiz, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi olmak üzere haftada 5 gün yapılacaktır. 16 Mayıs 2020 tarihi itibariyle Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda seferlerimiz cumartesi günü de yapılmaya başlanacaktır" denildi.

DHA