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Gökçeada feribot seferleri haftada 5 güne çıkarıldı

'nin Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine, koronavirüs tedbirleri kapsamında haftada 4 güne düşürülen feribot seferleri, yeni bir karar ile 5 güne çıkarıldı.

Gökçeada feribot seferleri haftada 5 güne çıkarıldı

15.05.2020, 15:05

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, daha önce İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar ile Kabatepe-Gökçeada arasında haftanın her günü yapılan feribot seferleri haftada 4 güne düşürüldü. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması tarafından bugün yapılan açıklama ile seferlerin 5 güne çıkarıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerimiz, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi olmak üzere haftada 5 gün yapılacaktır. 16 Mayıs 2020 tarihi itibariyle Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda seferlerimiz cumartesi günü de yapılmaya başlanacaktır" denildi.

DHA

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