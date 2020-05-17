Asrın hayali gerçeğe dönüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki temel atma törenine videokonferans ile katıldı. Yüklenici firmaların yetkilileri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi alan Erdoğan, özetle şunları söyledi: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Binali Yıldırım, Ahmet Arslan ve Cahit Turhan'ı bu konudaki emekleri sebebiyle ayrıca kutluyorum. Bu köprü Marmara Denizi'ni her iki taraftan kuşatan büyük otoyol ağının en kritik geçiş noktasıdır. Esasında köprü asırların hayalidir. Bunu da gerçeğe dönüştürmek bize nasip oldu. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı, 2023 hedeflerimizin de bir ifadesidir. Rastgele bir hedef değildir. Elde edilecek vakit ve yakıt tasarrufu da ülkemizin kazanç hanesine yazılacaktır. Bugüne kadar 18 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol ile toplam bölünmüş yol uzunluğunu 278 bin kilometrenin üzerine çıkardık.

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EN BÜYÜK AVANTAJ OLACAK

Halen inşası devam eden pek çok karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu projemiz var. Korona virüs sonrası yeniden şekillenecek dünyada ülkemizin ulaşımdaki avantajı en büyük avantajımız olacak. Yurdun dört bir köşesine binlerce hastane inşa ettik. Bunların içlerini en modern cihazlarla donattık. Sağlık çalışanlarının sayısını 1 milyonun üzerine çıkarttık. Tüm vatandaşlarımızı sağlık hizmeti güvencesine kavuşturduk. CHP'nin başını çektiği bir kesim hep bizim önümüzü kesme gayretindeydi. Onlara rağmen ülkemizi şehir hastaneleri ile donatmayı sürdürüyoruz. Maalesef bu zihniyet acil ihtiyaçları karşılamak için başlattığımız hastane inşaatlarına dahi tahammül edemiyor. Yeşilköy ve Sancaktepe hastanelerimize israf diyebilecek kadar ufku dar.

'YÖNTEM FARKLI AMA ZİHNİYET AYNI'

Konuşmasında Vefa Sosyal Destek gruplarına yönelik saldırılara da tepki gösteren Erdoğan, "Van'ın Özalp ilçesinde PKK'nın yaptığı ve HDP'lilerin de içinde olduğu bir terör eylemi yapıldı. Bu saldırılarda görevli ile yoldan araca alınan vatandaşımız şehit oldu. Adana'da da Vefa Sosyal Destek grubu saldırıya uğradı. Bu saldırı yardım dağıtılırken gerçekleştirildi. Hem hakaret edip hem fiili saldırıda bulunan güruhun CHP Yüreğir İlçe Başkanı ve grubu olduğu anlaşılmıştır. Yöntem farklı, zihniyet ve amaç aynıdır. Bu iki kirli yapının bir süredir yürüttükleri siyasi ittifak benzer eylemlerle bir ileri aşamaya taşınıyor. Bu iki hadise birer ibret vesikasıdır. PKK'nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak, hizmete tahammülü olmayan siyasi uzantılarını da sahada sandıkta hezimete uğratmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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