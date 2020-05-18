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Haberler Çanakkale Yine aynı vahşet! 19 yaşındaki kızı engellemeye çalıştı...

Yine aynı vahşet! 19 yaşındaki kızı engellemeye çalıştı...

merkezine bağlı Kurşunlu köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Fatma K. (44), gece vardiyası çıkışında yolunu kesen boşanma aşamasındaki eşi Aydın K. tarafından kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Yine aynı vahşet! 19 yaşındaki kızı engellemeye çalıştı...

18.05.2020, 10:01

Olay, sabaha karşı 02.40 sıralarında meydana geldi. İki çocuk annesi Fatma K., 19 yaşındaki kızıyla birlikte çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıkarak, servis aracıyla Kurşunlu köyündeki annesinin evine gitti. Evin bulunduğu sokakta bekleyen boşanma aşamasındaki eşi Aydın K., Fatma K. ile kızının önünü keserek tartışmaya başladı. Bu sırada belinden bıçak çıkaran Aydın K., kızının engellemeye çalışmasına rağmen eşi Fatma K.'ya saldırdı. Genç kız panik ve korku içinde anneannesine koşarken, Aydın K. ise olay yerinden kaçtı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Çevredekilerin ve kızının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. kalbinden ve karnından yaralanan Fatma K., ambulansla götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma K.'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şüpheli Aydın K. ise kısa sürede jandarma ekipleri tarafından suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Aydın K., tutuklandı.

Zanlı Aydın K.'nın, yaklaşık 2 aydır eşinden ayrı Çanakkale merkezde yaşadığı öğrenildi.

DHA

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