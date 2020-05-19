Kızının gözü önünde karısını bıçakladı

Çanakkale'de boşanmak üzere olduğu eşi tarafından iş çıkışında yolu kesilerek kalbi ve karnından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kurşunlu köyünde ikamet eden 2 çocuk annesi Fatma K. (44), kızıyla birlikte çalıştığı fabrikanın gece mesaisinden çıkmıştı. Fabrikanın işçi servisine binen Fatma K, kızıyla birlikte annesinin evine gitti. Bu sırada sokakta gizlenen eşi Aydın K, boşanma aşamasında olduğu Fatma K. ile 19 yaşındaki kızının önünü kesti.

SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Bir süre sözlü tartışma yaşayan ikiliyi sakinleştirmeye çalışan genç kızın çabaları sonuç vermedi. Gözü dönmüş cani koca, belinden çıkardığı bıçakla Fatma K'yı hem kalbinden hem de karnından bıçakladı. Genç kız korkuyla anneannesinin evine koşarken, katil koca Aydın K. da olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yeine gelen sağlık ekipleri, Fatma K'yı ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz kadının cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Talihsiz kadının cenazesi, dün öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kurşunlu köyünde toprağa verildi.





KATİL KOCA SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Karısını bıçaklayarak olay yerinden kaçan Aydın K, jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakolunda ifadesi alınan katil koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.