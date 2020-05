Koronavirüsün giremediği Bozcaada'da, pazar vatandaşın ayağına gidiyor

Adada, Türkiye'de salgının başlamasının ardından yurt genelinde alınan önlemlere ek olarak Bozcaada Kaymakamlığı öncülüğünde yapılan uygulamalara devam ediliyor. Turistik tesislerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu, açık alanlarda maske kullanımının zorunlu olduğu ilçede, İçişleri Bakanlığının koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Bozcaada Kaymakamlığı koordinasyonunda Bozcaada Belediyesi tarafından tüm sokak ve caddeler dezenfekte ediliyor, sokak hayvanları besleniyor.



Bozcaada Kaymakamlığının, hayırsever vatandaşların desteğiyle temin ettiği malzemelerle Halk Eğitim Merkezi'nin koordinesinde gönüllü kadınlar tarafından dikilen cerrahi maskeler, ilçe halkına ücretsiz dağıtılıyor.



65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan ada sakinlerine, Kaymakam İbrahim Gültekin'in koordinasyonunda görev yapan Bozcaada Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından hazırlanan temel gıda ve temizlik malzemesi yardım kolilerinin dağıtımı sürüyor. Ayrıca, evlerinden çıkamayan vatandaşların alışveriş, gıda, sağlık, temizlik, banka, PTT, resmi kurum, lojistik, maske gibi birçok ihtiyacı gideriliyor.





Belediye ekipleri de yaklaşık iki aydır uygulanan sistem kapsamında ada sakinlerinden aldıkları siparişler doğrultusunda pazarcı esnaftan temin ettikleri ürünleri evlere götürüp teslim ediyor. Sadece ilçe merkezinden ibaret olan, köyü bulunmayan adadaki tüm çalışmalar, Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediye Başkanlığı, emniyet, jandarma, sahil güvenlik birimleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Müftülüğü, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde özveriyle sürüyor.

"KAYMAKAMLIK OLARAK ADADAKİ TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların bu süreçteki ihtiyaçları konusunda her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.



İlçenin, salgının yayılım göstermeyen nadir noktalardan biri olduğunu belirten Gültekin, bunun için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Salgının duyurulduğu ilk andan itibaren kaymakamlık olarak adadaki tüm tedbirleri aldıklarını bildiren Gültekin, vatandaşların da bu konuda çok duyarlı olduğunu vurguladı. Güzel bir birliktelikle şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadıklarını anlatan Gültekin, şunları kaydetti:

"Ada dışındaki hayırsever bir vatandaşımızın malzeme desteğiyle maske üretimine başladık. Bugüne kadar yaklaşık 10 bin maske ürettik. Tüm il ve ilçelerimizde olduğu gibi Vefa Sosyal Destek Grubumuz adada ihtiyaç sahibi ailelerin sürekli yanında. Arkadaşlarımız her gün 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını talepleri doğrultusunda karşılıyorlar. İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda paketleri halinde yardımlar sunuyoruz. Ayrıca adadaki sivil oluşumlar tarafından yardım yapılması gerektiği zaman yine Vefa Destek Grubumuz tarafından dağıtımları gerçekleştiriyoruz."

BELEDİYE EKİPLERİ SEBZE VE MEYVE SİPARİŞLERİNİ CUMA GÜNLERİ TESLİM EDİYOR

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz da iş birliğiyle sürdürdükleri çalışmalar kapsamında, küçük ve kontrollü bir yer olmanın avantajını kullanarak halkın pazar ihtiyaçlarını evlerine götürme işini üstlendiklerini aktardı.



Yılmaz, yaklaşık iki aydır devam eden "kapıya hizmet" sisteminde siparişlerin her salı saat 17.30'a kadar belediye bünyesindeki Mavi Masa Hattı aracılığıyla alındığı bilgisini verdi. Bu konuda, sadece 65 yaş ve üstü değil, tüm ada sakinlerine hizmet verdiklerini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:



"Siparişler personelimiz tarafından bir liste haline getiriliyor, pazarcı esnaftan tedarik sürecinin ardından da cuma günü yine belediyemiz personeli tarafından tartılıp paketleniyor. Ayrıca bu pazarlıklar, vatandaşlarımızın evlerine kadar götürülüyor. Her hafta 255 haneye adamızın 38 kilometrekarelik her alanına, yalnızca belli bir mahalle ya da belli bir noktaya değil, yaklaşık 4 tonluk bir pazar ürünü 'kapıya hizmet' mantığıyla teslim ediliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız pazar alışverişleri için evlerinden çıkmamış oluyor."



Ada sakinlerinden Oya Terzioğlu, belediyenin bu çalışması sayesinde ilçedeki yaya dolaşımının da azaldığını belirtti.

Siparişlerin evlere kadar teslim edilmesinin örnek bir hizmet olduğunu anlatan Terzioğlu, "Hem sokakta, pazarda gezip salgının mevcut bulaşma riskini üzerimize almıyoruz hem de verdiğimiz siparişler kapımıza kadar geliyor. Uygulamadan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Zehra Öztoprak da adada yapılan uygulamanın diğer başka şehirlere örnek olmasını diledi.



Yaklaşık 5 haftadır bu sayede pazar alışverişi yaptığını kaydeden Öztoprak, "Sebze ve meyveler taptaze istediğimiz gibi geliyor." diye konuştu.

