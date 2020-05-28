  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Çanakkale'de yoldan çıkan araç ağaçlara çarptı

'de yoldan çıkan araç ağaçlara çarptı

'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Sadettin Şen'in evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Çanakkale'de yoldan çıkan araç ağaçlara çarptı

28.05.2020, 13:23

Edinilen bilgiye göre, dün akşam 22.00 sularında 17 UL 944 plakalı otomobiliyle Örenli köyünden ilçe merkezine gelmekte olan Sadettin Şen (27), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil ağaçlara çarparak alt yola düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şen'in cenazesi ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan savcılık incelemesinin ardından Şen'in cenazesi Bursa Adlî Tıp Kurumu'na gönderildi. Bayramiç'te doğalgaz ve ısı sistemleri üzerine esnaflık yaptığı belirlenen Sadettin Şen'in evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de yoldan çıkan araç ağaçlara çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA