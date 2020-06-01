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Haberler Çanakkale Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

'de ticaretine 2 gözaltı

'de madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda ele geçirildi.

Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

01.06.2020, 10:42

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından ilçede oluşturulan kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramalarda 105,28 gram metamfetamin, 51,85 gram sentetik kannabinoid, 6 ecstasy, 1,45 gram skunk maddesi ile mouse şeklinde uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan U.B. ve S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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