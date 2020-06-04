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'de 3 kafadar yasağı hiçe sayıp denize girdi

'de sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 3 çocuk denize girerken görüntülendi. Çevredekilerin uyarılarını dinlemeyen 3 kafadardan biri çırılçıplak denize girerken, çocukların yanlarında ebeveynlerinin olmadığı gözlendi.

Çanakkale'de 3 kafadar yasağı hiçe sayıp denize girdi

04.06.2020, 15:54 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020,16:27

Çanakkale'de, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerde normalleşme süreci devam ederken, 18 yaş altı olan 3 çocuğun yanlarında ebeveynleri olmadan denize girmeleri dikkat çekti.


Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediyor. Normalleşme süreci kapsamında da bazı kısıtlamaların gevşetilmesine başlandı.


Çanakkale'de ise 18 yaş altı 3 arkadaş, kentin en işlek noktalarından biri olan kordon boyunda denize girdi. İçlerinden biri çırılçıplak denize girerken, çocukların yanlarında hiçbir ebeveynlerinin olmadığı gözlendi.



CANLARINI HİÇE SAYDILAR
Hem korona virüs hem de denize girdikleri bölgede yağmur suyu tahliye borusunun olması nedeniyle çocuklar, çevredekiler tarafından uyarılmasına rağmen, yüzmeye devam ettiler. Çocuklar, deniz sefası bittikten sonra kurulanıp, kalabalık arasında gözlerden kayboldu.

IHA

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