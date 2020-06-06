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Haberler Çanakkale Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 100 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 100 göçmen kurtarıldı

'de Yunan ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 ayrı içindeki toplam 100 , Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 100 göçmen kurtarıldı

06.06.2020, 09:53 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020,10:05

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 ayrı lastik bot içindeki toplam 100 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.



Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu ve Babakale açıklarında 4- 5 Haziran tarihlerinde bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kadırga Burnu ve Babakale açıklarına giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 ayrı lastik bot içinde 100 kaçak göçmeni kurtardı.


Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

DHA

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