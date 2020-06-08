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Haberler Çanakkale Çanakkale'de Türk kara sularına geri itilen 36 sığınmacı kurtarıldı

'de Türk kara sularına geri itilen 36 kurtarıldı

'nin ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 36 kurtarıldı.

Çanakkale'de Türk kara sularına geri itilen 36 sığınmacı kurtarıldı

08.06.2020, 11:07

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan grup, Ayvacık sahilinden denize açıldı. Lastik botla ilerledikleri sırada Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen farklı ülkelere mensup 36 kişi, Türk kara sularına geri itilmeleri üzerine yardım istedi.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) yerlerinin belirlenmesinin ardından bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Babakale köyü açıklarında aldıkları sığınmacıları karaya çıkardı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacılara yiyecek ve giysi yardımında bulunuldu.

AA

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