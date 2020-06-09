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Yunanlıların ölüme terk ettiği 134 göçmeni kurtardı

’nin ilçesi açıklarında, Yunan ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 içerisindeki 134 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Yunanlıların ölüme terk ettiği 134 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

09.06.2020, 10:44

Ayvacık sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 3 lastik bot içerisindeki 134 göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edildi. Ayvacık'ın Babakale, Sivrice ve Arıklı açıklarındaki 3 lastik bot içerisindeki toplam 134 göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik botlarına alınan kaçak göçmenler, Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

İHA

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