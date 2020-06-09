Ayvacık sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 3 lastik bot içerisindeki 134 göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edildi. Ayvacık'ın Babakale, Sivrice ve Arıklı açıklarındaki 3 lastik bot içerisindeki toplam 134 göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik botlarına alınan kaçak göçmenler, Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
İHA
Yunanlıların ölüme terk ettiği 134 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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