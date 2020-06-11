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’de yıldırım düştü, üç inek telef oldu

’nin Biga ilçesinde üzerlerine yıldırım isabet eden üç inek telef oldu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı araştırmada, ineklerin altında otladıkları çınar ağacına düşen yıldırım sebebiyle telef oldukları belirlendi. İnekler kepçeyle açılan çukura gömüldü.

Çanakkale’de yıldırım düştü, üç inek telef oldu

11.06.2020, 18:47

Olay Elmalı Köyü kırsalında yaşandı. Sabahın erken saatlerde ineklerini otlatmaya çıkaran Rıdvan ile Emin Karaca, yaklaşık bir kilometre gittikten sonra inekleri bırakıp köye geri döndü. Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağıştan kurtulmak isteyen inekler çınar ağacının altına girdi. Bu esnada ağaca yıldırım düştü. 3 inek düşen yıldırım sebebiyle telef oldu. Emin Karaca ineklerin ağacın altında hareketsiz yattığını görünce şaşkına döndü.

İNEKLER GÖMÜLDÜ

Karaca hemen durumu jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı araştırmada, ineklerin altında otladıkları çınar ağacına düşen yıldırım sebebiyle telef oldukları belirlendi. İnekler kepçeyle açılan çukura gömüldü.

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