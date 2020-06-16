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merkezli 16 ilde operasyonu

merkezli 16 ilde Fetullahçı terör örgütünün () askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

16.06.2020, 10:18

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanması tarafından iletişim yöntemi olarak kullanılan kamuya açık sabit telefon hatlarından şahısların arandıkları yönünde delillere ulaşıldı. Bu kapsamda; Çanakkale merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sivas, Kütahya, Bingöl, Tekirdağ, Aydın, Ağrı, Şırnak, Manisa, Şanlıurfa, Kırklareli ve Van olmak üzere toplam 16 ilde operasyon gerçekleştirildi.

25 kara kuvvetleri, 3 deniz kuvvetleri, 2 jandarma olmak üzere; 1 emekli albay, 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 20 astsubay, 6 uzman ve 1 sivil memur olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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