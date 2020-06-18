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Haberler Çanakkale Vali Aktaş Çanakkale'de göreve başladı

'de göreve başladı

Valisi olarak atanan , göreve başladı. , "Görev yapağımız süre içerisinde valiliğimiz, tüm kamu kurumlarına, örgütlerine, iş insanlarına, köyden, kentten gelen tüm yurttaşlarımıza sonuna kadar açık olacak. Vatandaş odaklı hizmet anlayışını inşallah yürütmeye çalışacağız" dedi.

Vali Aktaş Çanakkale'de göreve başladı

18.06.2020, 13:44

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Nevşehir Valiliği'nden Çanakkale Valiliği'ne atanan İlhami Aktaş, dün akşam kente geldi. Hemen göreve başlayan Aktaş, bu sabah bir basın toplantısı düzenleyerek, yönetim ve hizmet anlayışı ile ilgili bilgiler verdi. Valiliğin kapılarının, tüm kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerine, iş insanlarına ve köyden, kentten gelen tüm yurttaşlara sonuna kadar açık olacağını belirten Vali Aktaş, "Vatandaş odaklı hizmet anlayışını inşallah yürütmeye çalışacağız" dedi.

Nevşehir'de 4 yıl vali olarak görev yaptığını ifade eden Aktaş, "Çanakkale Valiliği görevine dün akşam itibariyle başlamış bulunuyorum. Şehitler diyarı ilimizde, onlara layık bir yönetim anlayışı sergileyerek, gelecekte de Çanakkale'mizin tarımı, turizmi, doğasını koruma anlamında devletin bize verdiği yetki çerçevesinde, güzel bir yönetim anlayışı içerisinde görevimizi yürütmeye çalışacağız. Bu göreve atanmamızda bizlere güvenen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve emeği geçen diğer tüm devlet büyüklerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hem şehitlerimize hem de Çanakkaleli vatandaşlarımıza layık olmaya çalışıp, onlara güzel hizmetler sunmaya çalışağımı beyan etmek isterim. Kapımız 24 saat açık olarak, diyalog içerisinde, devletimizin verdiği yetkilerle, vatandaşın beklentisi doğrultusunda bilgi ve birikimimizi Çanakkale için harcayağız" diye konuştu.

DHA

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