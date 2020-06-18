Vali Aktaş Çanakkale'de göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Nevşehir Valiliği'nden Çanakkale Valiliği'ne atanan İlhami Aktaş, dün akşam kente geldi. Hemen göreve başlayan Aktaş, bu sabah bir basın toplantısı düzenleyerek, yönetim ve hizmet anlayışı ile ilgili bilgiler verdi. Valiliğin kapılarının, tüm kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerine, iş insanlarına ve köyden, kentten gelen tüm yurttaşlara sonuna kadar açık olacağını belirten Vali Aktaş, "Vatandaş odaklı hizmet anlayışını inşallah yürütmeye çalışacağız" dedi.



Nevşehir'de 4 yıl vali olarak görev yaptığını ifade eden Aktaş, "Çanakkale Valiliği görevine dün akşam itibariyle başlamış bulunuyorum. Şehitler diyarı ilimizde, onlara layık bir yönetim anlayışı sergileyerek, gelecekte de Çanakkale'mizin tarımı, turizmi, doğasını koruma anlamında devletin bize verdiği yetki çerçevesinde, güzel bir yönetim anlayışı içerisinde görevimizi yürütmeye çalışacağız. Bu göreve atanmamızda bizlere güvenen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve emeği geçen diğer tüm devlet büyüklerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hem şehitlerimize hem de Çanakkaleli vatandaşlarımıza layık olmaya çalışıp, onlara güzel hizmetler sunmaya çalışağımı beyan etmek isterim. Kapımız 24 saat açık olarak, diyalog içerisinde, devletimizin verdiği yetkilerle, vatandaşın beklentisi doğrultusunda bilgi ve birikimimizi Çanakkale için harcayağız" diye konuştu.

DHA