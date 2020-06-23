Arkeolojik sit alanında kaçak bina diken Gökçeada Belediyesi durmuyor

Gökçeada Belediyesi tarafından Kaleköy sahilde inşa edilen 2 katlı kafeteryalar çevrecilerle belediyeyi karşı karşıya getirdi. Gökçeada Gönüllüleri Derneği ve Gökçeada Çevreyi Koruma Derneği arkeolojik sit alanında inşa edilen binaları CİMER'e şikâyet etti. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri yerinde yaptıkları inceleme neticesinde iki inşaatın da yasaya aykırı olduğunu tespit etti.



Hazırlanan raporda inşaatların 3621 sayılı Kıyı Yasası'na göre kıyıdan 50 metre mesafe içinde bina yapılamaz maddesine uygun olmadığını, ayrıca binaların arkeolojik sit alanı içinde kaldığını belirleyerek 3194 sayılı İmar Yasası'nın 32 ve 42. maddeleri gereği durdurulmasını istemişti. Gökçeada Kaymakamlığı inşaatları mühürledi ve inşai faaliyetlerin durdurulmasını istedi.





BAŞKAN SUÇ İŞLİYOR

Hürriyet'in haberine göre Gökçeada Belediyesi tarafından yapımına devam edilen kafeterya binalarında inşaat durmadı. Belediye inşaatların ruhsatlı olduğunu ileri sürerek yapıma devam etti. Çevre ve şehircilik il müdürlüğü yetkilileri yapı tatil tutanağı düzenlenmesine rağmen binaların yapımına devam eden Gökçeada Belediyesi ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl müdürlüğü yetkilileri, "Yasal süreç işliyor. İsterse inşaat bitsin. Belediyenin lehine sonuçlanmaz. Kamu zararı oluşturduğu için belediye başkanı hakkında yasal işlem başlatılacak. Jandarma tutanak tuttu. Eninde sonunda kaçak olduğu kesinleşen yasaya aykırı yapılar yıkılacak" denildi.

HÜRRİYET

Gökçeada Belediyesi sit alanına binalar dikti