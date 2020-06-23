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Haberler Çanakkale Çan’da trafik kazası: 4 yaralı

Çan’da trafik kazası: 4 yaralı

Çan- karayolu Etili sapağında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Çan’da trafik kazası: 4 yaralı

23.06.2020, 16:17

Etili Köyü istikametinden gelen R. Bozkurt sevk ve idaresindeki 10 ADP 81 plakalı özel araç ile Çanakkale istikametinden gelen M. Çetin sevk ve idaresindeki 17 GP 531 plakalı özel aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, M. Çetin sevk ve idaresindeki özel araç Çanakkale istikametinden gelirken, Etili istikametinden gelen 10 ADP 81 plakalı özel aracın kontrolsüz şekilde ana yola çıkmasıyla kaza meydana geldi. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra Çan Devlet Hastanesine sevk edildiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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