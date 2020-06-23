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Haberler Çanakkale Gökçeada Belediyesi'nin kaçak inşa ettiği belirlenen yapılar mühürlendi!

'nin kaçak inşa ettiği belirlenen yapılar mühürlendi!

'nin Gökçeada ilçesinde Belediye tarafından inşa edilen iki yapı, kaçak olduğu gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince mühürlendi.

Gökçeada Belediyesi'nin kaçak inşa ettiği belirlenen yapılar mühürlendi!

23.06.2020, 11:16

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaleköy Balıkçı Barınağı üzerindeki Gökçeada Belediyesine ait yapılar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerince 2 Haziran'da incelenerek tutanak tutuldu.

Tutanakta, balıkçı barınağı üzerinde dolgu alanında bir betonarme yapı ile kuzeydoğu tarafında arkeolojik sit alanında kalan ikinci yapının inşasının devam ettiği tespitine yer verildi. Bu yapılar hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce teknik inceleme raporu da hazırlandı.

İNŞAATA DEVAM EDİLMESİ NEDENİYLE İKİNCİ KEZ İNCELEME YAPILDI
İl Müdürlüğü, söz konusu alandaki yapılara ilişkin İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddeleri hükümlerince, gerekli iş ve işlemlerin yapılarak sonucunun bilgi verilmesini isteyen yazıyı Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediye Başkanlığı ve Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderdi.

İnşaatların devam ettiği şikayetleri üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tekrar bölgeye intikal etti.
Teknik ekip, yerinde yaptığı inceleme sonucunda İmar Kanunu'nun 8/g maddesi kapsamında, Kıyı Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten yapı tatil zabtı tutarak inşaatları durdurdu.

AA

Arkeolojik sit alanında kaçak bina diken Gökçeada Belediyesi durmuyor

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