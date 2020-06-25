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'da tatilcilere yasak yok! Kaymakamlık açıkladı

Son dakika... Hafta sonunda yurt genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması 'nin en gözde beldelerinden 'da tatilciler için geçerli olmayacak.

Bozcaada'da tatilcilere yasak yok! Kaymakamlık açıkladı

25.06.2020, 15:55

İçişleri Bakanlığı, Yüksekögretim Kurumları Sınavı (YKS) sebebiyle 27 ve 28 Haziran tarihlerinde yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar vermişti. Bozcaada Kaymakamlığı uygulamaya ilişkin istisnaları açıkladı. Yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığımızın 24.06.2020 tarihli yeni genelgesine göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresince adamıza gelen turistler otellerinde ve halk plajlarında denize girebileceklerdir" denildi.

İHA

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