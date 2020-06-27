  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Çanakkale'de haber alınamayan kayıp çiftçi dere yatağında ölü bulundu

'de haber alınamayan kayıp çiftçi dere yatağında ölü bulundu

’nin Bayramiç ilçesinde 2 gündür kayıp olan çiftçi , dere yatağında ölü bulundu. Cüraoğlu'nun cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıpa gönderildi.

Çanakkale'de haber alınamayan kayıp çiftçi dere yatağında ölü bulundu

27.06.2020, 16:18

Edinilen bilgiye göre, Bayramiç'e bağlı Alakeçi köyünde ikamet eden Ergün Cüraoğlu (47), önceki gün aksam saatlerinde evden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ile arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilerek, Cüraoğlu'nun bulunması için çalışma başlattı.

Köy çevresinde ve Kazdağları'nda arama yapan ekipler, dün gece saat 02.00 sularında Cüraoğlu'nun cansız bedenini köye 3 kilometre mesafedeki dere yatağında buldu. Cüraoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarmanın soruşturması sürüyor.

Cüraoğlu'nun çiftçilikle uğraştığı, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de haber alınamayan kayıp çiftçi dere yatağında ölü bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA