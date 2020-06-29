Bu kapsamda, Çanakkale boğaz hattında 18, adalar hattında ise günlük 16 feribot sefer artışına gidildi. Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada; "01.07.2020 tarihi itibariyle Gökçeada-Kabatape, Bozcaada-Geyikli ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki sefer sayılarımız artırılmıştır. Adalar hattında +8 sefer ile toplamda 16, Çanakkale-Kilitbahir hattında ise +18 sefer ile toplamda günde 76 sefer gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.
İHA
Çanakkale’de boğaz ve adalar hattında feribot seferleri artıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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