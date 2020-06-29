Küçükkuyu Belde Belediyesi personelinde koronavirüs tespit edildi, bazı çalışanlar karantinaya alındı

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Belde Belediyesi'nde çalışan bir personelde, koronavirüs tespit edildi. Personelin, şehir dışında katıldığı cenaze töreni sonrası rahatsızlandığı, bunun üzerine yapılan testte koronavirüs pozitif çıktığı belirtildi. Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, koronavirüs hastası personelin mesai arkadaşlarının karantinaya alındığını belirterek, şunları söyledi:



''Ne yazık ki belediyemizin idari kısmında görev yapan ve Edremit'te ikamet eden bir personelimize şehir dışında katılmış olduğu bir cenazede koronavirüs hastalığı bulaştığı tespit edilmiştir. Bu durumu haber alır almaz ilgili sağlık kurumları ile iletişime geçerek gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Alınan tedbirler kapsamında idari bölümde görev yapan bazı çalışanlarımızın karantinaya alındığını sizlerle paylaşmak isterim. Bu zor günlerde sizlerden sosyal mesafe ve maske kurallarına uymanızı rica ediyor, mesai arkadaşıma ve ailesine acil şifalar diliyorum.''

DHA

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