  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Çanakkale'de zeytinlik yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

'de zeytinlik yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

’nin turistik ilçesi 'ta zeytinlik alanda çıkan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Çanakkale'de zeytinlik yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

01.07.2020, 15:06

Ayvacık-Babakale yolunun üzerinde bulunan sahil sitelerine yakın Ak Liman bölgesindeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi.

Yangına; Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 yangın ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan yangında 5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de zeytinlik yangınında 5 dönüm alan zarar gördü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA