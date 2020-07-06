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Haberler Çanakkale Gelibolu yarımadasında orman yangını

Gelibolu yarımadasında orman yangını

’nin Gelibolu ilçesine bağlı köyünde orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yalova köyü Ilgardere mevkiinde bugün 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. Şiddetli rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangın, Çanakkale İskele Meydanı başta olmak üzere birçok yerden görüldü. Yoğun dumanların yükseldiği bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Gelibolu yarımadasında orman yangını

06.07.2020, 16:05 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020,16:12

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Ilgardere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, şehitliklerden uzak alanda etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

AA

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