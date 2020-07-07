Bakan Selçuk'tan Gelibolu anısına fidan daveti

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Nerede olduğumuz fark etmez, bastığımız toprağa bir meşe palamudu, bir fidan bırakalım. Gelibolu için karınca misali su taşıyalım küle dönen toprağa... Hepinizi Gelibolu'nun ağaçları anısına toprağa bir fidan bırakmaya davet ediyorum" dedi.

Nerde olduğumuz fark etmez, bastığımız toprağa bir meşe palamudu, bir fidan bırakalım. Gelibolu için karınca misali su taşıyalım küle dönen toprağa...



Hepinizi Gelibolu'nun ağaçları anısına toprağa bir fidan bırakmaya davet ediyorum.



#Geliboluyaselam pic.twitter.com/E0djjysXDi — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 7, 2020

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