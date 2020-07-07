Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Nerede olduğumuz fark etmez, bastığımız toprağa bir meşe palamudu, bir fidan bırakalım. Gelibolu için karınca misali su taşıyalım küle dönen toprağa... Hepinizi Gelibolu'nun ağaçları anısına toprağa bir fidan bırakmaya davet ediyorum" dedi.
Nerde olduğumuz fark etmez, bastığımız toprağa bir meşe palamudu, bir fidan bırakalım. Gelibolu için karınca misali su taşıyalım küle dönen toprağa...— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 7, 2020
Hepinizi Gelibolu'nun ağaçları anısına toprağa bir fidan bırakmaya davet ediyorum.
#Geliboluyaselam pic.twitter.com/E0djjysXDi
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Bakan Selçuk'tan Gelibolu anısına fidan daveti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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