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Haberler Çanakkale Gelibolu'daki orman yangınları termal drone ve İHA’larla izlendi

Gelibolu'daki orman yangınları termal drone ve İHA’larla izlendi

’nin tarihi Gelibolu Yarımadası’nda meydana gelen orman yangını ve ’na ait termal drone kameraları ve İHA’larla takip edildi.

Gelibolu'daki orman yangınları termal drone ve İHA’larla izlendi

07.07.2020, 10:29

Çanakkale'nin Gelibolu ilçe Ilgardere mevkiinde dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen orman yangını, bölgeye yakın olan Kumköy ve Yalova köyü sakinlerini tedirgin etmişti. Şiddetli poyrazın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlerin kontrol altına almak kolay olmadı.



Havadan ve karadan yapılan müdahaleler aralıksız devam ederken, dün akşam saat 21.00 sıralarında hava kararınca helikopter ve yangın söndürme uçakları geri çekilmek zorunda kaldı.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda oluşturulan yangın koordinasyon merkezinde sabaha kadar çalışmaları yerinde takip etti.

İHA'lardan alınan bilgi ve termal droneların desteğiyle, yangın bölgesine sevk ve idare işlemlerinde nokta atışı müdahaleler sağlanıyor.

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Ormanın yanı sıra tarım alanları da hasar gördü

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