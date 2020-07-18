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Haberler Çanakkale Fransız savaş gemisi 'FS Var', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Fransız savaş gemisi 'FS Var', 'ndan geçti

'ndan geçen Fransa Donanması'na ait A608 borda numaralı 'FS Var' savaş gemisi, 'ne doğru yol aldı.

Fransız savaş gemisi 'FS Var', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

18.07.2020, 10:48

Ege Denizi'nden saat 08.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Fransa Donanması'na ait A608 borda numaralı 'FS Var' savaş gemisi, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



Boğazdan geçişi sırasında savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

DHA

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