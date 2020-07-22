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Çanakkale ve Balıkesir açıklarında 74 sığınmacı kurtarıldı

Son dakika haberine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ve Balıkesir'in Ayvalık ilçeleri açıklarında 74 sığınmacı kurtarıldı. Söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda ise 43 sığınmacı kurtarıldı.

22.07.2020, 10:09