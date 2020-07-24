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Jandarmadan drone ile trafik denetimi

Son dakika haberi... 'de, jandarma tarafından havadan dron ile yapılan trafik denetiminde 11 araç sürücüsüne 3 bin 264 TL para cezası kesildi.

Jandarmadan drone ile trafik denetimi

24.07.2020, 16:09

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez-Güzelyalı İzmir Caddesi Deniz Polis Eğitim Merkezi Önü, Ayvacık-Behramyol ayrımı, Biga-Çan-Biga Devlet yolu ile Eceabat-Kocadere köylü pazarı önünde, yol arama ve kontrol noktalarında havadan dron ile trafik denetimi yaptı. Denetimde, 'algılanan yakalanma riski duygusunun' sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi maksadıyla, sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, kask takmama, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme konularında sürücüler dron ile havadan denetlendi.



Denetim sırasında sürücüler, pandemi tedbirleri kapsamında hareket etmeleri, maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri, emniyetli bir sürüş için mola vermeleri, trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde yolculuk yapmamaları konusunda uyarıldı.



Denetimde, 276 araç sürücüsünden 11'ine 3 bin 264 TL idari para cezası uygulandı. 3 araç trafikten menedildi.

DHA

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