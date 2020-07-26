Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Çamburnu mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların fark edilmesinin ardından alarm verilen kentte havadan ve karadan ekipler bölgeye sevk edildi.
Çanakkale şehir merkezinin birçok noktasında görülen yangına müdahaleler devam ediyor.
Son dakika: Çanakkale Ecebat'ta korkutan orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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