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Haberler Çanakkale Son dakika: Çanakkale Ecebat'ta korkutan orman yangını

Son dakika: Ecebat'ta korkutan orman yangını

'nin Ecebat ilçesinde eski çöplük mevkiide henüz belirnemeyen bir nedenle çıktı. Dumanlar Eceabat ilcesi ile Tarihi Yarımadayı kapladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Son dakika: Çanakkale Ecebat'ta korkutan orman yangını

26.07.2020, 16:05 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020,16:13

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Çamburnu mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların fark edilmesinin ardından alarm verilen kentte havadan ve karadan ekipler bölgeye sevk edildi.

Çanakkale şehir merkezinin birçok noktasında görülen yangına müdahaleler devam ediyor.

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