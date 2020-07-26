Haberler Çanakkale Son dakika: Çanakkale Ecebat'ta korkutan orman yangını

Son dakika: Çanakkale Ecebat'ta korkutan orman yangını

Çanakkale'nin Ecebat ilçesinde eski çöplük mevkiide henüz belirnemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar Eceabat ilcesi ile Tarihi Yarımadayı kapladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

26.07.2020, 16:05 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020,16:13