Çanakkale'de korkunç kaza! Otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı

Çanakkale'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 09.00 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolu üzerindeki bir fabrikanın önünde meydana geldi. İzmir yönüne giden Ensar Eraslan yönetimindeki 10 TR 872 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırımdaki yayalara çarptı.

Kazada Orhan Tanış, Recai Kaya ve İlhan Yıldırım yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ensar Erarslan ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

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