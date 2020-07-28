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Haberler Çanakkale Ayvacık'ta 930 bin TL'lik kablo çalan 3 kişi yakalandı

'ta 930 bin TL'lik kablo çalan 3 kişi yakalandı

’nin ilçesinde, piyasaya değeri 930 bin TL olan 2 bin 700 metrelik kabloları çalan 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Ayvacık'ta 930 bin TL'lik kablo çalan 3 kişi yakalandı

28.07.2020, 13:21

Ayvacık ilçesine bağlı Pınardere ve Bilaller köylerinde, bir kuruma ait kabloların bulunduğu ahşap direkleri devirerek kesen 3 şüpheli, Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Şüphelilerden 2'si ormanlık alana kaçmaya çalışırken köylülerin de yardımıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan kabloların piyasa değerinin 930 bin TL olduğu öğrenilirken, şüpheliler, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

DHA

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