  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Son dakika: Çanakkale'de korkutan yangın!

Son dakika: 'de korkutan !

Son dakika haberi...'nin Yenice ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Son dakika: Çanakkale'de korkutan yangın!

30.07.2020, 15:03 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020,16:10

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kızıldam köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye kara ve hava ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ederken, gökyüzüne yükselen dumanlar, 30 kilometre mesafedeki ilçe merkezinden de görüldü. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Çanakkale'de korkutan yangın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA