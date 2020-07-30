Son dakika: Çanakkale'de korkutan yangın!

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kızıldam köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye kara ve hava ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ederken, gökyüzüne yükselen dumanlar, 30 kilometre mesafedeki ilçe merkezinden de görüldü. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.