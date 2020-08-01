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Yolda gördükleri bitkin tilkiye su verdiler

Şehitliği'ni ziyaretleri sırasında önlerine çıkan bitkin haldeki tilkiye su veren aile, o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler ilgi çekti.

Yolda gördükleri bitkin tilkiye su verdiler

01.08.2020, 18:13

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Sarı ailesi, Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etmek üzere 27 Temmuz'da Çanakkale'ye gitti. 57'nci Alay Şehitliği ziyareti dönüşünde otomobillerinin önüne çıkan ve bitkin gözüken tilkiyi fark eden aile durup, hayvana bakmak istedi. Tilkinin de kendilerinden kaçmamasıyla, susadığını anladıklarını belirten Erol Sarı, "Çanakkale gezimiz sırasında aracımızla Conk Bayırı yakınlarında bir tilkinin kendini yola attığını görünce durdum.

Dili dışarıdaydı, araçtan inince de kaçmadığını gördüm ve su verdik. Aracımdaki tüm yiyecekleri 57'nci Alay Şehitliğindeki köpeklere vermiştim. Susamıştı zaten, suyu içince ben de aracıma binip devam ettim yoluma. Hatta arkamda duran bir araçkiler sanırım yiyecek verdi. İnsanın vicdanı el vermiyor böyle şeylere, denk geldiğimizde elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

DHA

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