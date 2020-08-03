Bozcaada'daki makilik alanda çıkan yangında 4 hektar alan zarar gördü

Beylik Koyu mevkisindeki makilik alanda, dün saat 21.00 civarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 4 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.





Beylik Koyu mevkisindeki makilik alanda dün akşam saat 21.00 civarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmış, çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderilmişti.





Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarda, ilçede tarımla uğraşan vatandaşlardan su tankerleriyle söndürme çalışmasına destek istenmiş, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce adaya 2 arazöz gönderilmişti.

AA

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