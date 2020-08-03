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Haberler Çanakkale Çanakkale Ayvacık’ta orman yangını

’ta orman yangını

’nin ilçesinde ormanlı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Çanakkale Ayvacık’ta orman yangını

03.08.2020, 16:27 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020,17:29

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter ve ilçe belediyelerine ait itfaiye araçları gönderildi.

İHA

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