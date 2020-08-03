Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter ve ilçe belediyelerine ait itfaiye araçları gönderildi.
İHA
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde ormanlı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter ve ilçe belediyelerine ait itfaiye araçları gönderildi.
İHA
Çanakkale Ayvacık’ta orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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