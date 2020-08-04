Çanakkale'de silah kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı

Çanakkale'de, silah kaçakçılığı yaptıkları saptanan 2 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarla yakalandı.



Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları belirlenen M.Ş. ve E.Ö.'yü düzenlenen 2 ayrı operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı. Operasyonlarda, 2 ruhsatsız tabanca ile 6 mermi ele geçirildi. M.Ş. ve E.Ö.'nün, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DHA

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