Çanakkale'de, silah kaçakçılığı yaptıkları saptanan 2 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları belirlenen M.Ş. ve E.Ö.'yü düzenlenen 2 ayrı operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı. Operasyonlarda, 2 ruhsatsız tabanca ile 6 mermi ele geçirildi. M.Ş. ve E.Ö.'nün, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
DHAPamukkale'yi bayramda 20 bin kişi ziyaret etti Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil bu soruya cevap veremedi
Çanakkale'de silah kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.