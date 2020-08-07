  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

’de operasyonu

'de gerçekleştirilen operasyonunda, saksılarda yetiştirilen 40 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli M.U, gözaltına alındı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

07.08.2020, 17:43 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020,17:46

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 'Roket' isimli uyuşturucu köpeği ile birlikte şüpheli M.U.'ya ait ev ve bahçede arama yapan ekipler, saksılarda yetiştirilen 40 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda şüpheli, gözaltına alındı.


Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabiga beldesi Aksaz köyünde şüpheli M.U.'nun, evi ve bahçesinde kenevir ektiği ve uyuşturucu madde sattığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Şüpheliye ait, ev ve bahçede uyuşturucu madde arama köpeği Roket ile birlikte yapılan arama sonucu, saksılarda yetiştirilmiş 40 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.Operasyonda ele geçirilen kenevir bitkileri imha edilirken, kubar esrara el konuldu. Şüpheli M.U. gözaltına alındı.

DHA

Aydın-Denizli Otoyolu'nda son durum! Bakan Karaismailoğlu tarih verdi Kenevirler uyuşturucuya dönüştürülmeden yakalandı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA