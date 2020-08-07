Çanakkale'ye köprü dopingi! Simgelerin köprüsü yükseldikçe emlak fiyatları artıyor

Çanakkale Boğazı'nda yapımı sürdürülen 1915 Çanakkale Köprüsü, Lapseki ilçesindeki arsa ve konutların değerini artırdı.

Tamamlandığında "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak proje için Lapseki ilçesi Şekerkaya ve Gelibolu ilçesi Sütlüce şantiyelerinde çalışmalar hızla sürüyor.

Gemiyle yaklaşık 35 dakika süren boğaz geçişini 6 dakikaya indirecek köprünün özellikle yaz sezonu gibi yoğun dönemlerde uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırması bekleniyor.

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen köprüde, her iki yakada suyun içindeki blokların üst üste yerleştirilmesiyle hazırlanan ve Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renklere sahip ayakların tamamlanmasıyla diğer çalışmalara ağırlık verildi.

Köprünün Lapseki bölgesindeki çalışmalarda ise otoyol bağlantıları, köprü ve menfez gibi bağlantı ara elemanlarının inşası devam ediyor.

İstanbul ve Balıkesir'e bağlanacak yollarda kullanılacak gişeler, ara yollar ile kavşak bağlantılarının yapılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Bölgenin yarım asırlık hayali olan köprü, ihale sürecinin başlamasıyla çok sayıda sektörü de hareketlendirdi.

Ayakların ışıklandırılmasıyla boğazda oluşan estetik görüntünün de etkisiyle emlak sektöründeki fiyatlarda da artış oldu.

Köprünün inşasının başlamasıyla yüzde 25 civarında artan konut ve arsa fiyatlarındaki yükseliş, çalışmaların hız kazanmasıyla yüzde 40'lara ulaştı.

"KÖPRÜNÜN SEKTÖRÜMÜZDE YARATTIĞI HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR"

Lapseki'de 20 yıldır emlakçılık yapan Seyhan Arslan, AA muhabirine, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatına başlandığı ilk günden itibaren özellikle emlak sektörüne büyük katkı sağladığını söyledi.

"Köprü yapılacak mı, yapılmayacak mı?" sorularının ortadan kalkmasıyla sektörün haraketlendiğini dile getiren Arslan, "Köprü ihale aşamasındayken ve sonrasında temel atma süreciyle birlikte bölgeye olan ilgi arttı. Bununla birlikte fiyat artışı var. Gerek konutta gerek arsalarda. Arazileri almak isteyen insan sayısı da arttı. İlçemizde buna bağlı olarak nüfus bile arttı. Pandemi sürecinde bile bu konuda bir azalma yaşanmadı. Bölgemizde satış konusunda özellikle fiyatlarda istikrarlı bir artış yaşanıyor. Tapudaki işlem hacmimiz oldukça yüksek." diye konuştu.

Arslan, köprünün ayaklarının ışıklandırılmasıyla boğaza renk kattığına dikkati çekerek şöyle dedi:

"Diğer çalışmaları sürüyor. Buna bağlı olarak arz ve talep daha da arttı. İnsanlar bu hız karşısında daha çok yer aramaya ve daha çok satın almaya başladı. Emlakçı arkadaşlarımızla bizler daha çok iş yapar hale geldik. Şu anda fiyatlarda bir önceki döneme göre yüzde 35'e varan artışlar oldu. Bu rakamlar sevindirici. Bazı bölgelerde bu rakamlar yüzde 40 seviyelerinde. 100 bin liralık tarlalar 140-150 bin lira civarında. Daha da artması söz konusu. Çünkü bölgemiz meyve konusunda da ilgi çeken bir yer. Lapseki şeftalisi var, Lapseki kirazı var. Bunlar önemli ürünler. İnsanlarımız, yatırımcılarımız bu konuda da burayı tercih ediyorlar. Köprü bu anlamda farklı sektörlerinde önünü açtı."

"FAİZLERİN DÜŞMESİ DE PİYASAYA OLUMLU YANSIDI"

Emlakçı Burhan Kaya da köprüdeki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Kaya, "Bu köprü hep konuşuluyordu ama ne zaman yapılır, nereye yapılır bilinmiyordu. Köprünün buraya yapılacağı kesinleşip temeli atıldıktan sonra Lapseki'ye ilgi arttı. Artmaya da devam ediyor. Köprü henüz tamamlanmasa bile biz köprünün sonuna geldik diyebilirim. Çünkü artık köprü bitecek ve kullanılabilecek biz bunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıldan bu yana pandemi süreci de dahil olmak üzere işlerinde yavaşlama olmadığını dile getiren Kaya, "Fiyatlar hiçbir zaman düşmedi ya da geri gelmedi. Biraz satışlarda azalma yaşandı çok kısa bir dönem ama bu durgunluk yaratmadı. Geçen yıla göre şu anda fiyatlarda yüzde 40 artış yaşandı. Özellikle konut kredilerinde faizlerin düşmesi bölgedeki konut satışlarına da olumlu yansıdı."

Bölgeye daha çok İstanbul, Bursa, İzmir ve Yalova'dan yatırımcıların ilgi gösterdiğini belirten Kaya, bu durumun Lapseki'de mutlulukla karşılandığını kaydetti.

18 MART 2022'DE AÇILACAK

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dikkati çekiyor.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması planlanıyor.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları bulunacak.

Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

18 Mart 2022'de açılması planlanan köprü, uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak. Köprü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından yoğun olarak kullanılacak.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, ülke nüfusunun önemli bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak. Köprü, söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime, sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan verecek.

AA