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Haberler Çanakkale Çanakkale'de orman yangını

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'nin Gelibolu ilçesinde çıkan kontrol altına alındı. Kuvvetli rüzgara rağmen kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'de orman yangını

09.08.2020, 16:00 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020,17:19

Sütlüce köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan uçak ve helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi. Kuvvetli rüzgara rağmen kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

AA

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