Çanakkale’de tarım arazisindeki yangın kontrol altında

Saat 12.45 sıralarında başlayan yangında yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattına bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, 13.15 sıralarında kısmen kontrol altına alınırken, 3 helikopter, 15 arozöz,4 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 belediye itfaiye aracı ve 86 personel ile müdahale sürüyor. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İHA