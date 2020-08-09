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Haberler Çanakkale Çanakkale’de tarım arazisindeki yangın kontrol altında

’de arazisindeki kontrol altında

merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarındaki bir arazisinde çıkan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale’de tarım arazisindeki yangın kontrol altında

09.08.2020, 14:35

Saat 12.45 sıralarında başlayan yangında yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattına bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, 13.15 sıralarında kısmen kontrol altına alınırken, 3 helikopter, 15 arozöz,4 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 belediye itfaiye aracı ve 86 personel ile müdahale sürüyor. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İHA

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