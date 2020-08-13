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Haberler Çanakkale Amatör balıkçı oltayla vatos cinsi balık tuttu

Amatör balıkçı oltayla vatos cinsi balık tuttu

Son dakika.. ’nda, balık tutan bir kişinin oltasına vatos cinsi köpek balığı takıldı. Amatör balıkçı oltaya baktığında gördüğüne inanamadı.

Amatör balıkçı oltayla vatos cinsi balık tuttu

13.08.2020, 17:26

Olay bugün 16.00 sıralarında Çanakkale Deniz Müzesi'nin yanında bulunan bir çay bahçesi önünde meydana geldi. Denize sıfır olan çay bahçesi önüne gelen bir amatör balıkçı oltasını çıkararak balık tutmaya başladı. Bir süredir burada bekleyen kişinin oltasına vatos cinsi köpek balığı takıldı.

İlk önce tedirgin olan vatandaş, şaşkınlığını attıktan sonra köpek balığını oltadan kurtararak tekrar Çanakkale Boğazı'nın serin sularına bıraktı.



Genellikle; izmarit, istavrit gibi balık cinslerinin çıktığı bölgede olta ile tutulan köpek balığını gören bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

İHA

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