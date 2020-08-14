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Haberler Çanakkale Çanakkale Kurşunlu köyü yakınlarında orman yangını

Çanakkale Kurşunlu köyü yakınlarında

Çanakkalemerkeze bağlı Kurşunlu köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Çanakkale'de, ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görenler durumu ALO 177 İhbar hattına haber verdi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, müdahale ederek yangını zorlukla kontrol altına ladı.

Çanakkale Kurşunlu köyü yakınlarında orman yangını

14.08.2020, 16:18

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İl merkezine bağlı Kurşunlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda arazöz, iş makinesi ve 45 personelle karadan, 3 helikopterle de havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA

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