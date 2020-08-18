13 FETÖ’cü Midilli’ye kaçmak isterken yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 1'i Afganistan, 21'i de Türk olmak üzere toplam 22 kaçak göçmen Yunanistan Sahil Güvelik unsurlarınca yeniden Türk karasularına itildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye giderek şişme bot içerisindeki kaçak göçmenleri kurtardı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen mültecilerde yapılan kimlik kontrollerinde 11 kişinin FETÖ şüphelisi olduğu, Cemal Kasap (28) ve Şeyma Nur Bilir Yılmaz'ın (30) da FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan arandığı belirlendi.





ÜZERLERİNDEN 500 BİN TL İLE 30 BİN EURO ÇIKTI

FETÖ şüphelilerinin üst aramasında 500 bin Türk Lirası ile 30 bin euro ele geçirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan FETÖ şüphelilerinin tamamı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



