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Haberler Çanakkale 13 FETÖ’cü Midilli’ye kaçmak isterken yakalandı

13 ’cü Midilli’ye kaçmak isterken yakalandı

’den yasa dışı yollarla ’ın ’na lastik botlarla ve yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 13 /PDY şüphelisi, ekipleri tarafından yakalandı. İşlemleri tamamlanan FETÖ şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 FETÖ’cü Midilli’ye kaçmak isterken yakalandı

18.08.2020, 17:33 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020,17:34

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 1'i Afganistan, 21'i de Türk olmak üzere toplam 22 kaçak göçmen Yunanistan Sahil Güvelik unsurlarınca yeniden Türk karasularına itildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye giderek şişme bot içerisindeki kaçak göçmenleri kurtardı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen mültecilerde yapılan kimlik kontrollerinde 11 kişinin FETÖ şüphelisi olduğu, Cemal Kasap (28) ve Şeyma Nur Bilir Yılmaz'ın (30) da FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan arandığı belirlendi.



ÜZERLERİNDEN 500 BİN TL İLE 30 BİN EURO ÇIKTI
FETÖ şüphelilerinin üst aramasında 500 bin Türk Lirası ile 30 bin euro ele geçirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan FETÖ şüphelilerinin tamamı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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