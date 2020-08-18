  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Çanakkale'de elektrik kesintisi

'de elektrik kesintisi

'de onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Yetkililer, elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.

Çanakkale'de elektrik kesintisi

18.08.2020, 15:33 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020,15:37

Çanakkale'de, enerji nakil hatlarında yapılacak bakım onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ)'dan yapılan yazılı açıklamada; enerji nakil hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 19 Ağustos Çarşamba günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Barbaros Mahallesi; Gonca sokak, Şehit Sunay Biçer sokak, Menek 2. sokak, Kayalar sokak, Şehit Saadettin Çoban sokak, Hayat sokak, Sümbül sokak, Yeşilırmak sokak, Çoruh sokak, Nergiz sokak, Nar sokak, Ceviz sokak ve Gonca sokağın bir kısmında elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. Yetkililer, elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.

IHA

Manisa'da korkunç kaza: 6 yaralı Manisa'da korkutan yangın! Alevler tüm fabrikayı sardı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de elektrik kesintisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA