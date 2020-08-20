Bilal Özkan idaresindeki 17 KN 332 plakalı Renault marka araç Çan - Doğaca köyü istikametinde seyir halindeyken alev aldı.
Sürücü Özkan, araçtan çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
İHA
Korkunç olay! Seyir halindeki araç alev topuna döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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