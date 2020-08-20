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Korkunç olay! Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Son dakika... Çan ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 'de seyir halindeki tüplü araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Yoldan geçerken yangını gören sürücüler ekiplere haber verdi.

Korkunç olay! Seyir halindeki araç alev topuna döndü

20.08.2020, 14:16

Bilal Özkan idaresindeki 17 KN 332 plakalı Renault marka araç Çan - Doğaca köyü istikametinde seyir halindeyken alev aldı.

Sürücü Özkan, araçtan çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.



İHA

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